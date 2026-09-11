More Than 62,000 Arrested For Speech-Related Offenses In Britain, Report Finds Via American Greatness, More than 62,000 people were arrested in Britain for communications offenses over a five-year period, according to a new civil liberties report warning that the country's increasingly broad speech restrictions are having a chilling effect on free expression.
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