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Конкурс дизайн-проектов Музея русской культуры и казачества объявлен в Астрахани

Конкурс дизайн-проектов Музея русской культуры и казачества объявлен в Астрахани

Победители получат премию. Центр русской культуры и казачества объявляет конкурс на разработку концепции современного дизайна интерьера и комплексной интерактивной экспозиции «Народного музея русской культуры и казачества».

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