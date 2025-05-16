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  • Анатолий Страшко
    Архипов, причём ту Ваше ... "дожили"....Я помню и раньше ублюдки были. И не уверен , что Вы сами в возрасте недоросля...Мужик не растерял...
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    Лепаев, у Вас настроение плохое или Вы записной хохлобандеровец, даже не зная об этом? Ну что Вы несёте....лижет ...п...Мужик не растерял...
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    Сергей, Вы это взяли откуда, чтобы дивизия, да ещё из одних грузин в плен сдалась. Дедушка  рассказывал Вашей бабушке...Мужик не растерял...

Герб СССР, осужденный морпех с кадетами: кто и зачем ведет войну с властями Сургута

Герб СССР, осужденный морпех с кадетами: кто и зачем ведет войну с властями Сургута

muksun.fm Новый скандал неожиданно выплыл в Сургуте спустя четыре дня после Дня Победы. С уровня федеральных журналистов появилось видео, где руководителя «Союз Морских Пехотинцев ХМАО-Югры» Руслана Вышкурцева вместе с воспитанниками полиция на пускает на праздник в Сургуте.

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