Игорь Акинфеев раскрыл, как изменился после всплесков эмоций

Игорь Акинфеев, вратарь ЦСКА, рассказал, как внутри изменился, став спокойнее. Он подчеркнул важность контроля эмоций после игр.
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