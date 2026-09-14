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Царьград

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Игорь Акинфеев раскрыл, как изменился после всплесков эмоций

Игорь Акинфеев раскрыл, как изменился после всплесков эмоций

Игорь Акинфеев, вратарь ЦСКА, рассказал, как внутри изменился, став спокойнее. Он подчеркнул важность контроля эмоций после игр.

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