"Идти в бой". Победители специальной номинации рассказали о премии и вере в успех

Михаила Дырова выбрали коллеги-предприниматели, а холдинг "Алтайлес" поделил победу с компанией "Росводоканал Барнаул" Церемония награждения победителей премии "Народный знак качества" прошла, и 21 статуэтка – уже в руках главных триумфаторов.
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