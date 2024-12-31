Володин: Завершающийся год стал временем значимых событий для России

Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин в своем поздравлении Раису Татарстана Рустаму Минниханову с наступающим Новым годом и Рождеством отметил, что уходящий 2024 год был насыщен важными событиями и продемонстрировал способность России развиваться, преодолевая различные вызовы.