Экс-жена голкипера Сафонова затребовала 30% от алиментов себе на счет

Бывшая жена голкипера французского "ПСЖ" и сборной России Матвея Сафонова Анастасия согласилась примириться с вратарем при одном условии - она требует, чтобы 30 процентов от выплачиваемых алиментов на их дочь будут идти ей на счет.
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