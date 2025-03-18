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Царьград

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Такер Карлсон: сравнил изменения в России и США за 25 лет. Где лучше

Такер Карлсон: сравнил изменения в России и США за 25 лет. Где лучше

Журналист порассуждал на эту тему во время разговора с коллегой.Американский журналист Такер Карлсон сравнил изменения в России и в США за последние 25 лет.

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