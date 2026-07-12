Швеция втягивается все глубже в конфликт с Россией. Мы не только оказываем Киеву мощную военную и финансовую поддержку для продолжения опосредованной войны и готовим ему солдат и летчиков, но и сами готовимся на роль плацдарма для войск союзников.
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