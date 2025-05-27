РБК: владельцы казино попросили Telegram исключить каналы игорных зон из бана

Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), в которую входят все законные игорные зоны России, обратилась к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову с просьбой исключить каналы казино из теневого бана.
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