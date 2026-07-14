КПРФ по поколениям сильно отличается от Новых людей

По крайней мере, это касается московских одномандатников.Их – одномандатников - всего 16, и я рассчитал социально-поколенческое представительство по своей схеме*:- условно "старые люди" – представители поколений цикла властно-политической реорганизации (1987-2017), это цикл уже закончился;- условно "новые люди" – представители поколений цикла адаптационно-деятельностной реорганизации (2014-2044), этот цикл в самом разгаре, причем 2026 год в некотором смысле решающий, так как завершается формирование поколения лидеров этого периода, а лидеры чрезвычайно важный, они дирижируют всем циклом.