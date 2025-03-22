Взрывы в Киеве: Воздушная тревога и удары по инфраструктуре Украины

В Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, согласно данным местных репортёров. С октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам критической и военной инфраструктуры Украины, избегая при этом нанесения вреда жилым домам и соцобъектам.