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Царьград

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Взрывы в Киеве: Воздушная тревога и удары по инфраструктуре Украины

Взрывы в Киеве: Воздушная тревога и удары по инфраструктуре Украины

В Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, согласно данным местных репортёров. С октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам критической и военной инфраструктуры Украины, избегая при этом нанесения вреда жилым домам и соцобъектам.

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