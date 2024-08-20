"Для меня загадка, в чём у нашей верхушки такая особая любовь к Таджикистану": Депутат Государственной Думы Михаил Матвеев

Светлана Ефименко

У НАС САМАЯ БОЛЬНАЯ ЭТА ТЕМА НО К СОЖЕЛЕНИЮ НА НАС ЭТИ ГОРЕ ДЕПУТАТЫ ИЛИ КАК НАЗВАТЬ "ДУРДОМ В КРЕСЛАХ"ВООБЩЕ НЕ ПРИСЛУШИВАЮТСЯ К НАРОДУ И ИМ КАК ПОСЛОВИЦЕ " СЕМЬ ПО ДЕРЕВНЕ ПЯТЬ ПО СЕЛУ" ЧТО НАРОД ГОВОРИТ И ЧТО ЭТИ "БРАТЬЯ" АЗИАТЫ ИЗДЕВАЮТСЯ НАД НАШИМИ ДЕТЬМИ,, НАСИЛУЮТ РЕЖУТ ПРЯМ ВОЗЛЕ ПОДЪЕЗДОВ,МЕСТА В САДАХ ИМ ПЕРВЫЕ, В ШКОЛЕ ВСЕ ПРИВИЛЕГИИ ЧТО ХОЧУ ТО И ВОРОЧУ И ИМ НАПЛЕВАТЬ НА НАШИ УСТОИ У НИХ СВОИ И ЗАКОНЫ НАШИ ХОТЕЛИ ОНИ "ВИДАТЬ В СТОРОНЕ"ХОЧУ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ КАК ДЕВОЧКИ НАШИ ОДЕВАЮТСЯ ТАК СРАЗУ ОСКОРБЛЕНИЯ, ЧТО ТИПА ТЫ ДОСТУПНА ВСЕМ "ДОЛЖНА ХОДИТЬ В ПАРАНДЖЕ!ИХ ДЕТИ С НОЖАМИ ХОДЯТ И ЕЩЕ ЕСЛИ МЕЖДУ ДЕТЬМИ КОНФЛИКТ ЛЕЗУТ МАМАШКИ СВОИХ ЧАД РАЗБИРАТЬСЯ И ИЗБИВАТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ И РАЗБИРАТЬСЯ ЧТО ПОЧЕМ НЕ ЖЕЛАЮТ!!!!!!!!!СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ "ОНИ" ЧУРКИ АТАКОВАЛИ И НАШИМ ДЕТЯМ НЕТ ВХОДА! ЭТО УЖЕ ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ И ДЛЯ НИХ НЕТ ЗАКОНОВ А ПРИВОЗЯТ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ! " ДЕМОГРАФИЮ" ВИДИТЕ ЛИ ХОТЯТ УВЕЛИЧИТЬ ЗА СЧЕТ АЗИАТОВ! ЭТО ЧТО ЗА БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!? ПРИМЕРОВ МОЖНО ПРИВОДИТЬ ТУЧУ! И ЧТО НАШИ ВЫБРАНЫЕ "ДЕПУТАТЫ" ТОЛЬКО КТО ИХ ИЗБИРАЛ?ДЕЛАЮТ КАК ИМ ВЫГОДНО И УДОБНО! ВИДАТЬ В СТРОИТЕЛИ ТАМ СИДЯТ И ПОЭТОМУ ИХ ЗАВОЗЯТ ВЗЯТКИ ВЗЯЛИ И ТЕПЕРЬ ОТРАБАТЫВАЮТ И ЭТИМ ГОРЕ СТРОИТЕЛЯМ ПЛАТЯТ ХОРОШИЕ ЗАРПЛАТЫ, А СВОИМ ХРЕН ДА МАЛЕНЬКО! ДА ЕЩЕ И НЕ БЕРУТ НА РАБОТУ!