artut.pirogov Таджикистан, этот загадочный край гор и долин, который неожиданно для многих оказался в центре внимания депутатов Государственной Думы.
"Для меня загадка, в чём у нашей верхушки такая особая любовь к Таджикистану": Депутат Государственной Думы Михаил Матвеев
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Светлана Ефименко
У НАС САМАЯ БОЛЬНАЯ ЭТА ТЕМА НО К СОЖЕЛЕНИЮ НА НАС ЭТИ ГОРЕ ДЕПУТАТЫ ИЛИ КАК НАЗВАТЬ "ДУРДОМ В КРЕСЛАХ"ВООБЩЕ НЕ ПРИСЛУШИВАЮТСЯ К НАРОДУ И ИМ КАК ПОСЛОВИЦЕ " СЕМЬ ПО ДЕРЕВНЕ ПЯТЬ ПО СЕЛУ" ЧТО НАРОД ГОВОРИТ И ЧТО ЭТИ "БРАТЬЯ" АЗИАТЫ ИЗДЕВАЮТСЯ НАД НАШИМИ ДЕТЬМИ,, НАСИЛУЮТ РЕЖУТ ПРЯМ ВОЗЛЕ ПОДЪЕЗДОВ,МЕСТА В САДАХ ИМ ПЕРВЫЕ, В ШКОЛЕ ВСЕ ПРИВИЛЕГИИ ЧТО ХОЧУ ТО И ВОРОЧУ И ИМ НАПЛЕВАТЬ НА НАШИ УСТОИ У НИХ СВОИ И ЗАКОНЫ НАШИ ХОТЕЛИ ОНИ "ВИДАТЬ В СТОРОНЕ"ХОЧУ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ КАК ДЕВОЧКИ НАШИ ОДЕВАЮТСЯ ТАК СРАЗУ ОСКОРБЛЕНИЯ, ЧТО ТИПА ТЫ ДОСТУПНА ВСЕМ "ДОЛЖНА ХОДИТЬ В ПАРАНДЖЕ!ИХ ДЕТИ С НОЖАМИ ХОДЯТ И ЕЩЕ ЕСЛИ МЕЖДУ ДЕТЬМИ КОНФЛИКТ ЛЕЗУТ МАМАШКИ СВОИХ ЧАД РАЗБИРАТЬСЯ И ИЗБИВАТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ И РАЗБИРАТЬСЯ ЧТО ПОЧЕМ НЕ ЖЕЛАЮТ!!!!!!!!!СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ "ОНИ" ЧУРКИ АТАКОВАЛИ И НАШИМ ДЕТЯМ НЕТ ВХОДА! ЭТО УЖЕ ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ И ДЛЯ НИХ НЕТ ЗАКОНОВ А ПРИВОЗЯТ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ! " ДЕМОГРАФИЮ" ВИДИТЕ ЛИ ХОТЯТ УВЕЛИЧИТЬ ЗА СЧЕТ АЗИАТОВ! ЭТО ЧТО ЗА БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!? ПРИМЕРОВ МОЖНО ПРИВОДИТЬ ТУЧУ! И ЧТО НАШИ ВЫБРАНЫЕ "ДЕПУТАТЫ" ТОЛЬКО КТО ИХ ИЗБИРАЛ?ДЕЛАЮТ КАК ИМ ВЫГОДНО И УДОБНО! ВИДАТЬ В СТРОИТЕЛИ ТАМ СИДЯТ И ПОЭТОМУ ИХ ЗАВОЗЯТ ВЗЯТКИ ВЗЯЛИ И ТЕПЕРЬ ОТРАБАТЫВАЮТ И ЭТИМ ГОРЕ СТРОИТЕЛЯМ ПЛАТЯТ ХОРОШИЕ ЗАРПЛАТЫ, А СВОИМ ХРЕН ДА МАЛЕНЬКО! ДА ЕЩЕ И НЕ БЕРУТ НА РАБОТУ!
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3 час.
Сергей Андросов
А ларчик просто открывается! В 2013 году у меня работала бригада таджиков. Они мне предложили сделку, мол их президент в какой-то долине продаёт 1 га земли за 1$. Мол, я покупаю от 100 до 1000 га, и делаем газобетон. Надо проверить всех лоббистов на наличие этой земли в собственности у них, может здесь собака зарыта.
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3 час.
US
Uri Strukow
Извините, не въехал в сделку. Но могу другой пример привести. Примерно в то же время в одном областном центре строили перинатальный центр. Я спросил- а что, тоже всего за 20% от суммы, на что мне ответили, что нет- денег от выделенного из бюджета дошло чуть больше. Строитель, выигравший тендер, выгребал таджиков по всему областному центру, которые за копейки сикось-накось все построили. Потом один бывший военный сказал мне, что отказался пойти в отдел АХО, потому что здание начало разрушаться сразу после госприемки. Недавно видел в сети, что этот перинатальный центр через десять лет поставили в госплан капремонта. И так везде.
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1 час.
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