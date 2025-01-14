Blue Origin откладывает запуск мегаракеты New Glenn

Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin отложила запуск своей первой орбитальной ракеты New Glenn рано утром в понедельник после того, как возникла неуточненная проблема с одной из подсистем аппарата.
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