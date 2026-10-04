В Днепропетровске удар «Герани» пришёлся по офису «Укртелекома» — из здания поднимается густой чёрный дым (ФОТО, ВИДЕО)

В Днепропетровске удар «Герани» пришёлся по офису «Укртелекома» — из здания поднимается густой чёрный дым.
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