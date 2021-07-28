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Что стоило дороже всего в советском ресторане?

Что стоило дороже всего в советском ресторане?

Советским гражданам предлагали крабов кокот, осетрину на вертеле и авторские десерты, но дороже всего обходилось не это.

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Анатолий Дрокин
Опять про столицу.Ресторан и кафе только разница цене в 2-3 раз. За обед надо заплатить трёшку.Обслуживание было не на уровне.Оформление блюд простое по столовски а это ведь ресторан. Это сейчас изощряются в оформлении что бы привлечь клиентуру.

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