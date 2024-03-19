В Ноябрьске обновят контейнерные площадки и мусорные баки

В Ноябрьске обновят 276 контейнерных площадок. Заменят и тысячу мусорных баков. Как сообщил глава Ноябрьска Алексей Романов в ходе своего прямого эфира во «ВКонтакте», к замене старых баков приступят уже с наступлением теплого сезона.