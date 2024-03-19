Самые Свежие Но...
Главные новостиПрямая трансляцияМИГ ТВВКонтакте
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В Ноябрьске обновят контейнерные площадки и мусорные баки

В Ноябрьске обновят контейнерные площадки и мусорные баки

В Ноябрьске обновят 276 контейнерных площадок. Заменят и тысячу мусорных баков. Как сообщил глава Ноябрьска Алексей Романов в ходе своего прямого эфира во «ВКонтакте», к замене старых баков приступят уже с наступлением теплого сезона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх