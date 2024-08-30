☂️1 сентября на муниципальных пляжах Омска перестанут работать спасатели, душ и фонтанчики с питьевой водой - пляжный сезон официально закрывается.
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☂️1 сентября на муниципальных пляжах Омска перестанут работать спасатели, душ и фонтанчики с питьевой водой - пляжный сезон официально закрывается.