Власти США отрицают свою причастность к передаче главарей «Азова» Турцией Украине

сР сергей Русский ага,ждите,сейчас пиндосы расскажут как они заставили турок отдать фашистов,главный турок получил. что хотел от России облапошил как последних лохов,а мы в ответ как объявим глубокую озабоченность,как побежим строить аэс и газку побольше на халяву

оо олег олейник Это в очередной раз подчёркивает , что Россия должна опираться только на себя и не доверять , ни каким и не чьим обещаниям !