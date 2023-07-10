Военное обозрение

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Власти США отрицают свою причастность к передаче главарей «Азова» Турцией Украине

Власти США отрицают свою причастность к передаче главарей «Азова» Турцией Украине

Власти США не имеют отношения к передаче боевиков "Азова"(*террористическая организация, запрещенная на территории РФ) Турцией Украине.

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Комментарии
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сР
сергей Русский
ага,ждите,сейчас пиндосы расскажут как они заставили турок отдать фашистов,главный турок получил. что хотел от России облапошил как последних лохов,а мы в ответ  как объявим глубокую озабоченность,как побежим строить аэс и газку побольше на халяву
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19 час.
оо
олег олейник
Это в очередной раз подчёркивает , что Россия должна опираться только на себя и не доверять , ни каким и не чьим обещаниям !
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19 час.
сР
сергей Русский
эти слова да нашим правителям в уши
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18 час.

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