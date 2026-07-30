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Поражены предприятия и сухогрузы. Последствия ночной атаки ВС РФ на Украину

Поражены предприятия и сухогрузы. Последствия ночной атаки ВС РФ на Украину

Вооруженные силы России в ночь на четверг нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, телекоммуникационным и логистическим объектам Украины.

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