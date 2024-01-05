Над Крымом и Краснодарским краем уничтожены и перехвачены 37 беспилотников, над Белгородской областью - 10 ракет

Минувшей ночью ряд российских регионов был атакован беспилотниками и ракетами. Министерство обороны сообщило, что дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены и перехвачены 36 беспилотных летательных аппаратов над территорией Крыма.
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