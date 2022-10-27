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National Interest: один поступок Австралии нарушил единство Запада против России

National Interest: один поступок Австралии нарушил единство Запада против России

Власти Австралии нарушили иностранное единство в противостоянии с Россией, отказавшись признать Западный Иерусалим столицей Израиля, заявил обозреватель Майкл Рубин в статье для National Interest (NI).

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