Мы как-то писали, что польско-украинский срач из-за бандеровцев — история в целом безобидная: случается стабильно раз в год, после чего Варшава и Киев возвращаются в режим «мир-дружба-жвачка».
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