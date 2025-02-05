О приставаниях со стороны незнакомого мужчины в чате сообщила одна из жительниц петербургского ЖК.Иностранный гражданин был задержан в Санкт-Петербурге после жалоб жительниц одного из местных жилых комплексов в Невском районе на нападения с его стороны.
В Петербурге поймали трижды за вечер напавшего на девушек мигранта
Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Может грозит? Это наказание или как? Только кастрация и домой!
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17 час.
Дмитрий Гурин
"Но пока правоохранители проверят законность нахождения этого человека на территории Российской Федерации." .... а какая разница для УК РФ законно он находился в России или нет? Если незаконно то "всего лишь" добавляется ему статья и как следствие срок на шатание сосен где ни будь на Уэлене.
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17 час.
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