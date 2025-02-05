В Петербурге поймали трижды за вечер напавшего на девушек мигранта

Дмитрий Гурин

"Но пока правоохранители проверят законность нахождения этого человека на территории Российской Федерации." .... а какая разница для УК РФ законно он находился в России или нет? Если незаконно то "всего лишь" добавляется ему статья и как следствие срок на шатание сосен где ни будь на Уэлене.