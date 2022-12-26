Глава «Росатома» Лихачев: Пусть Финляндия возводит АЭС за свои деньги, а наши вернет

Хельсинки после расторжения договорённостей с Москвой о возведении атомной электростанции «Ханхикиви-1» должны построить санкцию на собственные финансы, а принадлежащие государственной корпорации «Росатом» средства необходимо отдать обратно.
Хельсинки после расторжения договорённостей с Москвой о возведении атомной электростанции «Ханхикиви-1» должны построить санкцию на собственные финансы, а принадлежащие государственной корпорации «Росатом» средства необходимо отдать обратно.
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