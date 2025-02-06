Отдых на болгарском побережье Черного моря в этом году обойдется дороже

Тем, кто планирует отдохнуть на море в Болгарии, следует знать, что этим летом ожидается 30-процентный рост цен на проживание, согласно обсуждениям, состоявшимся в Бургасе между представителями черноморской туристической отрасли и министром туризма Мирославом Боршошем.
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