Отдых на болгарском побережье Черного моря в этом году обойдется дороже

Тем, кто планирует отдохнуть на море в Болгарии, следует знать, что этим летом ожидается 30-процентный рост цен на проживание, согласно обсуждениям, состоявшимся в Бургасе между представителями черноморской туристической отрасли и министром туризма Мирославом Боршошем.