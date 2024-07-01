Хоккеиста «Мамонтов Югры», перешедшего в «Спартак», задрафтовал клуб НХЛ

Бывшего игрока «Мамонтов Югры» Александра Плесовских задрафтовал клуб НХЛ. Молодого российского хоккеиста на драфте-2024 выбрал в 5 раунде под номером 152 канадский клуб Торонто «Мэйпл Лифс», которому теперь будут принадлежать права на него в Национальной хоккейной лиге.
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