Хоккеиста «Мамонтов Югры», перешедшего в «Спартак», задрафтовал клуб НХЛ

Бывшего игрока «Мамонтов Югры» Александра Плесовских задрафтовал клуб НХЛ. Молодого российского хоккеиста на драфте-2024 выбрал в 5 раунде под номером 152 канадский клуб Торонто «Мэйпл Лифс», которому теперь будут принадлежать права на него в Национальной хоккейной лиге.