Главнокомандующий силами НАТО в Европе высказался о войне с Россией

Члены НАТО не считают, что находятся в состоянии войны с Россией, и не хотят этого. Об этом заявил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе, американский генерал Кристофер Каволи, передает РИА Новости.
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