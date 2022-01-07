Москалькова отчиталась по итогам работы в 2021 году

За 2021 год на ее имя поступило поступило 55015 обращений граждан.За 2021 год на имя уполномоченного при президенте РФ по правам человека Татьяны Москальковой поступило 55015 обращений: 44 413 письменных сообщений и 8 742 телефонных звонков.