Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий
    свои русские земли пришла пора забиратьПресс-служба Лука...
  • вячеслав харченко
    Трясутся диктаторские стульчаки, ощущают, что значит присвоить себе целые республики Союза.Пресс-служба Лука...
  • Vladimir 777
    Неудобно и неспокойноОчень удобно и оч...

Москалькова отчиталась по итогам работы в 2021 году

Москалькова отчиталась по итогам работы в 2021 году

За 2021 год на ее имя поступило поступило 55015 обращений граждан.За 2021 год на имя уполномоченного при президенте РФ по правам человека Татьяны Москальковой поступило 55015 обращений: 44 413 письменных сообщений и 8 742 телефонных звонков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх