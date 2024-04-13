BI: ВС РФ доведут украинцев до изнеможения и сорвут новое контрнаступление

Военный эксперт из американского Института изучения войны Джордж Баррос заявил в беседе с Business Insider, что армия России истощает ВСУ, что может привести к невозможности начать новое контрнаступление.
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