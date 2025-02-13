Мальчишки и девчонки, а также их родители собрать «Спартак» не хотите ли?

Зачем покупать билет на стадион с матчем «Спартака», если теперь можно создать свой стадион футбольного клуба? Российский бренд конструкторов «Рубрик» выпустил коллекцию в сотрудничестве с ФК «Спартак-Москва».
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