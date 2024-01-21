Музыкант переделывает русские хиты на западный лад

Музыкант переделывает старые русские поп-хиты на западный лад и пишет к ним текст на английском. В комичном исполнении трек «Мой мармеладный» превратился в историю о случайной связи, а в «Седой ночи» поётся о парне, который ждёт звонка от девушки.