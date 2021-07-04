Закон и Порядок

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Спасение украинских рыбаков в Черном море: операция "Гарная Зрада" (краткая версия событий)

Спасение украинских рыбаков в Черном море: операция "Гарная Зрада" (краткая версия событий)

Действующие лица: Украинское рыболовецкое судно ОД-2592 - жертва обстоятельств, воды и плохого астрологического прогноза (далее - дрейфующая фелюга); Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота России (далее - "Ивановец"); Корабль «Безупречный» Пограничной службы ФСБ России - просто знайте, что он в принципе есть и был рядом; Порт Очакова - территориально принадлежит Украине (пока); Косяк палтусов-мутантов; Украинский буксир; Муха; Здравый смысл; Министерство Обороны Украины.

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