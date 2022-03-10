Титов о деле Куляка: «Точных дат вынесения решения и сроков рассмотрения нет, комиссия сама будет это решать»

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов высказался о ситуации гимнаста Ивана Куляка.

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