Virgin Galactic выполнила первую суборбитальную миссию в этом году

Компания Virgin Galactic провела свою первую суборбитальную миссию в 2024 году. В ходе рейса Galactic 06 космоплана VSS Unity в космосе побывали четыре коммерческих пассажира в сопровождении двух пилотов, управлявших полётом.
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