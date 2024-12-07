Журналист Уокер: покушение на Трампа порождает множество теорий заговора

Людей манит обсудить эту тематику, и причины этого явления очевидны.Редактор журнала Reason Джесси Уокер отметил, что любое покушение на президента США Дональда Трампа, независимо от его результата, вызывает возникновение теорий заговора.
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