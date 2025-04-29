Госдеп США одобрил поставку Польше 400 ракет на сумму $1,33 млрд

Pablo Martinez Monsivais/AP/TASS Госдепартамент США одобрил поставку Польше партии из 400 ракет класса "воздух-воздух" AIM-120D на сумму $1,33 миллиарда, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
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