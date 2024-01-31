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Американские заключённые — новые рабы: Associated Press об использовании принудительного труда в США

Американские заключённые — новые рабы: Associated Press об использовании принудительного труда в США

Правительство США осуждает использование принудительного труда. При этом, как установило расследование Associated Press, в самих США труд заключённых тюрем ежегодно приносит «сотни миллионов долларов США» американским аграрным компаниям, а продукты питания, произведённые руками арестованных, могут быть найдены в любом супермаркете.

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