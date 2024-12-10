Дженнифер Лопес избавилась наконец от мучительных воспоминаний об Аффлеке

Певица готова начать новую жизнь. Дженнифер Лопес оставила Аффлека в прошлом Социальные СетиДженнифер Лопес, которая пережила в этом году крушение заветной мечты — построить счастливую семейную жизнь с «любовью всей своей жизни», то есть с Аффлеком, наконец-то пришла в себя от потрясения.