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Георгиева напомнила США о Золушке и предложила повысить госдолг, пока карета не стала тыквой

Георгиева напомнила США о Золушке и предложила повысить госдолг, пока карета не стала тыквой

Глава МВФ Кристаллина Георгиева слезно обратилась к американским властям и призвала их в срочном порядке повысить потолок госдолга, а лучше вообще сделать его безразмерным и даже напомнила о Золушке, у которой карета ночью превратилась в тыкву.

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