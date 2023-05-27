Георгиева напомнила США о Золушке и предложила повысить госдолг, пока карета не стала тыквой

Глава МВФ Кристаллина Георгиева слезно обратилась к американским властям и призвала их в срочном порядке повысить потолок госдолга, а лучше вообще сделать его безразмерным и даже напомнила о Золушке, у которой карета ночью превратилась в тыкву.