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Анонсирована стратегия про выживание в космосе в стиле Frostpunk

Анонсирована стратегия про выживание в космосе в стиле Frostpunk

Смогут ли ваши люди выжить в бескрайнем и холодном космосе?В грядущей стратегической игре Ixion на мир обрушилась катастрофа: годы глобального потепления, истощение ресурсов и разруха вынудили человечество спасаться бегством на космической станции.

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