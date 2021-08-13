Анонсирована стратегия про выживание в космосе в стиле Frostpunk

Смогут ли ваши люди выжить в бескрайнем и холодном космосе?В грядущей стратегической игре Ixion на мир обрушилась катастрофа: годы глобального потепления, истощение ресурсов и разруха вынудили человечество спасаться бегством на космической станции.
Смогут ли ваши люди выжить в бескрайнем и холодном космосе?В грядущей стратегической игре Ixion на мир обрушилась катастрофа: годы глобального потепления, истощение ресурсов и разруха вынудили человечество спасаться бегством на космической станции.
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