Засуха во Франции, блокада Одессы, на Дунае пробка: Европа встает в очередь «за хлебушком»

Пытаясь задушить Россию санкциями, ЕС неожиданно для себя попал в продуктовую ловушку Игорь Землянский На фото: покупатель в супермаркете в Мадриде, Испания.
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- История изменника
Всё, что происходит сейчас в европе, один в один происходило у нас при развале СССР. То есть, срабатывает "бумеранг", что они сделали с нами перед развалом СССР, то и получили они. То есть, у них тоже, как и у нас, сейчас находятся не компетентные лица у власти.
Так им тварям и надо.
Опять как бы наши авторы пишут о якобы украинской пшенице... Хватит читателей считать ничего не понимающими идиотами... Та, пшеница только выросла на украине, а принадлежит западным компаниям, которым во что бы то ни стало нужно её сбагрить куда угодно, лишь бе не оставлять там
да пятая колонна это наши бездельники депутаты !