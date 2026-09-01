РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

356 подписчиков

От укусов клещей пострадали 17,8 тысячи уральцев

От укусов клещей пострадали 17,8 тысячи уральцев

За прошлую неделю в Свердловской области от присасывания клещей пострадал 91 человек. Всего с начала сезона к медикам обратились 17,8 тыс.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Sema
Sema

Некоторые люди думают, что клещ опасен только в мае и июне, но на самом деле это не так, клещ достаточно активен вплоть до заморозков. Соблюдать осторожность никогда не лишнее. В Священном Писании записано такое предупреждение: «Благоразумный видит беду и укрывается; а неопытные идут вперёд и наказываются».
Притчи, 22 глава — Библия — Синодальный перевод.