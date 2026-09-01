От укусов клещей пострадали 17,8 тысячи уральцев

За прошлую неделю в Свердловской области от присасывания клещей пострадал 91 человек. Всего с начала сезона к медикам обратились 17,8 тыс.
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Некоторые люди думают, что клещ опасен только в мае и июне, но на самом деле это не так, клещ достаточно активен вплоть до заморозков. Соблюдать осторожность никогда не лишнее. В Священном Писании записано такое предупреждение: «Благоразумный видит беду и укрывается; а неопытные идут вперёд и наказываются».
Притчи, 22 глава — Библия — Синодальный перевод.