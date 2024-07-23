На Украине число желающих отказаться от территорий ради мира выросло до 32%

Число украинцев, готовых отказаться от территорий ради завершения конфликта, увеличивается. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результат опроса, который сделал Киевский международный институт социологии (КМИС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии