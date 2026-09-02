Российских водителей предупредили об опасностях осенней дороги

С наступлением осени водителям советуют внимательнее следить за состоянием шин. Как пишет журнал «За рулём», во время дождя изношенный протектор хуже отводит воду, из-за чего возрастает риск аквапланирования.
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