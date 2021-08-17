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На дне: среди худших городов РФ по показателям ввода жилья оказалась столица ЕАО

На дне: среди худших городов РФ по показателям ввода жилья оказалась столица ЕАО

Биробиджан замкнул пятерку российских городов-аутсайдеров (96 из 100 место) по вводу жилья. В 2020 году на одного человека здесь введено всего 0,07 кв.

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