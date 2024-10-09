Россиян предупредили о возможном подорожании кофе

Менеджер по коммуникациям компании «Милфудс» (производитель кофе под брендом Poetti) Павел Майоров в беседе с РИА Новости рассказал о мировом дефиците кофе, который прогнозируется в следующем урожайном году.
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