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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Каролина» проведет матч в белой форме «Хартфорда» в феврале. На раскатке будут штаны из 1980-х

«Каролина» проведет матч в белой форме «Хартфорда» в феврале. На раскатке будут штаны из 1980-х

Клуб объявил о том, что 10 февраля сыграет в домашнем матче против «Нью-Джерси» в белой форме «Уэйлерс».

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