Национальный лидер Туркмении встретился с президентом Ирана

Встреча между председателем Народного Совета Гурбангулы Бердымухамедовым и новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом, состоялась в Ашхабаде 12 октября, сообщает Государственное информационное агентство Туркмении TDH.
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