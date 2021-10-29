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В Армении началось сезонное обслуживание вооружения и военной техники ЮВО

В Армении началось сезонное обслуживание вооружения и военной техники ЮВО

В течение месяца будет выполнено более 100 технических операций по регулировке основных узлов, проверке работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем ВВТ.

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